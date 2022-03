Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 24.03.2022 wurden in der Zeit von 08:00 - 19:00 Uhr an einem auf dem Mitfahrerparkplatz am Sterenbachsee abgestellten Ford Focus beide Kennzeichen entwendet. Hinweise zur Tat unter 06571/926-0 an die Polizeiinspektion Wittlich oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell