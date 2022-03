Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrunkener und psychisch auffälliger Randalierer in der Saarstraße

Bitburg (ots)

Am Samstag, 12.03.2022 um 16:24 Uhr, wurde der Polizei Bitburg von mehreren Anrufern mitgeteilt, dass in der Saarstraße in Bitburg eine augenscheinlich alkoholisierte und psychisch auffällige Person mitten über die Fahrbahn laufe und laut herum schreie. Durch die Beamten der PI Bitburg konnte ein 21-jähriger, bereits mehrfach auffällig gewordener Mann aus der Stadt Bitburg an der Bushaltestelle angetroffen werden. Nach Erhebung des Sachverhaltes konnte festgestellt werden, dass es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch den Mann gekommen war. Als dieser jedoch versuchte in das Fahrzeug eines Zeugen einzusteigen und ihm dies verwehrt wurde, trat er zunächst mit dem beschuhten Fuß gegen das Fahrzeug, bevor er eine 1,5l Plastikflasche gegen ein zweites Fahrzeug warf. An beiden Fahrzeugen entstand glücklicherweise augenscheinlich kein Schaden. Aufgrund des gezeigten aggressiven Verhaltens, der festgestellten hohen Alkoholisierung von 3,66 Promille sowie der für ihn bestehenden Eigen- und Fremdgefährdung wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

