POL-PDWIL: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Schulwegkontrollen

Preischeid (ots) - Durch unbekannte Täter wurde in Preischeid in der Hauptstraße vermutlich zwischen Montag, den 28.02.2022 und Mittwoch, den 02.03.2022 eine Hausfassade mittels weißer Farbe besprüht. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen. Zeugen, die Hinweis auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel.: 06551- 9420 oder E-Mail pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

