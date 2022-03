POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Gerolstein (ots) - Am 07.03.2022 gegen 21:40 Uhr ereignete sich bei einer Firma im Gewerbegebiet in Gerolstein bei Verladearbeiten ein Betriebsunfall, bei welchem ein 43-jähriger Fahrer eines Lastkraftwagens aus dem Bereich des Saarlandes verletzt wurde. Der LKW-Fahrer stand auf der Ladefläche seines Fahrzeuges, als durch einen Stapler-Fahrer mehrere Paletten in den LKW gefahren wurden. Hierbei übersah er den LKW-Fahrer, welcher kurzzeitig zwischen den Paletten ...

mehr