POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei in Zell erst heute mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am Mittwoch, 23.03.2022 im Zeitraum von 14:15 - 16:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein in der Straße Notenau ordnungsgemäß geparkter Pkw beschädigt wurde. Der durch den vermeintlichen Unfall beschädigte graue Opel Meriva der Geschädigten parkte zum Unfallzeitpunkt auf einem neben den Mehrfamilienhäusern in der Notenau befindlichen Pkw-Stellplatz. Gegen 16:30 Uhr stellte die Geschädigte an Ihren Pkw frische Unfallbeschädigungen mit einem geschätzten Schadenswert von ca. 1.500 EUR im Bereich der rechten, vorderen Stoßstange fest. Der Spurenlage zufolge dürfte der Schaden durch einen auf dem rechts angrenzenden Pkw-Stellplatz ein- oder ausparkenden Pkw verursacht worden sein. Hinweise potentieller Zeugen werden an die Polizeiinspektion erbeten.

