POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Wallersheim (ots)

Am Montag, den 29.11.2021, kam es gegen 17:25 Uhr in Wallersheim in dem Kreuzungsbereich der Straßen "Am Lee", "Am Brühl" und "Büdesheimer Straße" zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Durch einen unbekannten Verursacher wurde vermutlich beim Wenden eine Straßenlaterne touchiert, so dass sich der Leuchtkörper aus der Halterung löste und nur noch an den Leitungen hängenblieb. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen dunkelblauen Transporter gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter der Tel.: 06551/942-0 in Verbindung zu setzen.

