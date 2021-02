Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht am Impfzentrum Hillesheim/ Eifel

Hillesheim (ots)

Der aus der Verbandsgemeinde Daun stammende Besitzer eines weißes Pkw Opel Corsa hat sein Fahrzeug u.a. am Mi., 10.02.2021, in dem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:20 Uhr, auf dem Parkplatz des Impfzentrums in Hillesheim/ Eifel, Am Viehmarkt, ordnungsgemäß geparkt, abgestellt. Am 12.02.2021 hat er dann die stark eingedrückte Heckklappe, direkt unterhalb der Heckscheibe, festgestellt. Der Schaden befindet sich in einer Höhe von ca. 92cm bis 104cm und beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Daun, Tel.: 06592-96260, entgegen.

