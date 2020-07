Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geländer in Bitburg beschädigt

Wittlich (ots)

In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 16.07.2020, bis Freitag, 17.07.2020, wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer ein Treppengeländer und die dazugehörende Treppenstufe auf dem neu gestalteten Petersplatz in Bitburg beschädigt. In Höhe des Geländers wurde am Donnerstag, 16.07.2020, ein Poller montiert um die Durchfahrt von der Petersstraße durch die Fußgängerzone einzuschränken. Ein unbekannter Fahrzeugführer ließ sich von dem Poller nicht abhalten und fuhr über die Treppenstufe. Dabei beschädigte er das Geländer und die Stufe. Mittlerweile wurde ein weiterer Poller zur Verhinderung der Durchfahrt installiert.

Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



