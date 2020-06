Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Bleialf (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 19.06.2020, 17:00 Uhr bis Samstag, den 20.06.2020, 10:30 Uhr kam es in Bleialf in der Straße "Im Brühl" zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Ein schwarzer Opel Astra, welcher auf dem Parkplatz neben dem Campingplatz abgestellt war, wurde vermutlich beim Ausparken durch ein unbekanntes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder mittels E-Mail unter der Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942-0

www.polizei.rlp.de/pi.pruem



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell