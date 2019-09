Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Auto beschädigt

Rittersdorf (ots)

In der Nacht vom Montag, 09.09.2019, auf Dienstag, 10.09.2019, wurde an einem grauen Toyota RAV 4 in der Bitburger Straße in Rittersdorf eine Sachbeschädigung begangen. In den vorderen rechten Reifen des Pkws wurde eine Schraube soweit eingedreht, dass die Luft im Reifen entwichen ist. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Bitburg, Telefon 06561-96850.

