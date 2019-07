Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand einer landespflegerischen Ausgleichsfläche des Bundes

Dreis-Brück (ots)

Am 05.07.2019 gegen 17:10 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun über den Flächenbrand einer Baumkultur im Bereich des Industriegebietes "Radersberg" in Dreis-Brück, in der Nähe der Anschlussstelle der AS Kelberg der BAB 1 informiert.

Hier war eine sogenannte landespflegerische Ausgleichsfläche des Bundes, welche mit Laubbäumen bepflanzt war, in Brand geraten.

Die Feuerwehren aus Dreis-Brück, Dockweiler und Daun mit etwa 35 Kräften konnten den Brand der etwa 2000qm großen Fläche schnell eindämmen und löschen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an, so dass diesbezüglich noch keine Information gegeben werden kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell