POL-PPRP: Sicherheitsdienstmitarbeiter angegriffen

Ludwigshafen (ots) - Am 25.07.2024 in der Zeit von 14 Uhr bis 14:30 Uhr stahlen Unbekannte einen E-Scooter in der Sternstraße. Der graue Roller war zu dieser Zeit auf dem Gehweg gegenüber des Spielplatzes in der Sternstraße an einer Regenrinne angeschlossen. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion ...

