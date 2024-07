Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte entwendeten am Dienstagnachmittag (02.07.2024) einen E-Scooter. Der E-Scooter war zum Tatzeitpunkt vor einem Schnellrestaurant in der Bruchenwiesenstraße abgestellt und hatte einen Wert von 500 Euro. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell