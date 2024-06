POL-PPRP: Fluchtversuch scheitert

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Sonntagabend (23.06.2024), 22:00 Uhr, und Montagmorgen (24.06.2024), 08:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Garage in der Kranichstraße ein und entwendeten einen dort abgestellten Motorroller sowie einen E-Scooter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, ...

