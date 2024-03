POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus

Frankenthal (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (05.03., 22:30 Uhr - 06.03.2024, 4:30 Uhr) brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schraderstraße ein. Aus der Wohnung wurden Uhren, Sonnenbrillen und Parfüm gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Haben Sie in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Schraderstraße beobachtet oder können Sie Hinweise ...

