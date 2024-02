Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kleingartenanlage - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.02.2024 - 29.02.2024), ab 22 Uhr, brachen Unbekannte in eine Kleingartenanlage in der Rheinhorststraße ein. Die Täter entwendeten aus insgesamt 19 Gartenhütten und einem Container hochwertige Elektrowerkzeuge im Wert von circa 20.000 Euro. Aufgrund der Menge der entwendeten Gegenstände ist davon auszugehen, dass die Tat durch mehrere Täter begangen wurde.

Wer hat die Tat beobachtet oder im genannten Zeitraum in der Rheinhorststraße verdächtige Personen wahrgenommen?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell