Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Scheibe von Transporter eingeschlagen

Ludwigshafen (ots)

Am 24.11.2021, zwischen 21:00 Uhr und 22:15 Uhr, schlugen unbekannte Täter ein Loch in die Scheibe an der Beifahrertür eines Mercedes Transporters, der in der Bismarckstraße stand und entriegelten die Tür von innen. Gestohlen wurde nichts.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

