Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Spurwechsel Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots)

8000 Euro Sachschaden und ein leichtverletzter Mann sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich heute (28.10.2021) in der Sternstraße ereignete. Ein 78-Jähriger fuhr gegen 09.25 Uhr mit seinem PKW auf der Sternstraße und wollte auf die linke Spur wechseln. Hierbei kollidierte er zunächst mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger. Durch die Kollision drehte sich der PKW und stieß anschließend mit einem in gleicher Richtung fahrenden PKW eines 43-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell