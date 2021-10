Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannter Täter stiehlt Getränke und flüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 27.10.2021, gegen 15:20 Uhr, betrat ein unbekannter Mann einen Supermarkt in der Hagellochstraße, nahm sich zwei im Kassenbereich liegende Einkaufstüten und lief zielstrebig zum Spirituosenregal. Dort entnahm er vier Flaschen Whisky, packte diese in eine der Tüten und lief weiter in den hinteren Bereich des Supermarkts. Dort ging er in die offenstehende Warenannahme, deren Zugang nur für Mitarbeiter der Filiale erlaubt ist und entnahm von einer Lagerpalette noch acht Flaschen Fruchtsaft. Diese verstaute er ebenfalls in den Tüten. Als er bemerkte, dass ihn ein 27-jähriger sowie ein 32-jähriger Mitarbeiter beobachteten, rannte er durch die Warenannahme zum hinteren Ausgangsbereich des Supermarktes, um diesen dort zu verlassen. Während seiner Flucht warf er die beiden Einkaufstüten auf den Boden. Durch den 27-Jährigen konnte er im Außenbereich eingeholt und gestellt werden, woraufhin es zu einem Gerangel der Beiden kam. Hierbei wurde der 27-Jährige leicht verletzt. Der unbekannte Täter riss sich los und zog ein Klappmesser aus seiner Hosentasche, klappte die Klinge aus und hielt diese bedrohlich vor die beiden Mitarbeiter. Deshalb entschieden sich beide gegen eine weitere Verfolgung. Der Unbekannte flüchtete daraufhin auf einem blauen Fahrrad in Richtung Herrenwaldstraße. Er war etwa 40 Jahre alt, hatte sehr kurze Haare und trug eine hellbraune Basecap, ein schwarzes Oberteil sowie schwarze Schuhe. Bei seiner Flucht verlor er seine Handschuhe, seine Jacke sowie ein Halstuch.

Wer etwas beobachtet hat und Angaben zu dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden .

