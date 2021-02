Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an BMW

Ludwigshafen (ots)

Als ein 53-Jähriger am 03.02.2021, gegen 9 Uhr, zu seinem BMW ging, musste er an diesem einen Kratzer sowie eine Delle an der Heckklappe feststellen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Er hatte sein Auto am 02.02.2021, gegen 18 Uhr, in der Will-Sohl-Straße geparkt.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

