Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Saarlandstraße

Ludwigshafen

In der Samstagnacht des 06.12.2020 kam es um 01:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Saarlandstraße, welcher durch den Einfluss von Alkohol verursacht wurde. Hierbei fuhr ein 27 - Jähriger aus dem Rheinpfalz-Kreis mit dem Auto die Saarlandstraße in Richtung Adlerdamm entlang. Als er dann nach links auf den Adlerdamm abbiegen wollte, verlor er infolge seiner Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierdurch kollidierte er mit der dort befindlichen Lichtzeichenanlage. Durch Zufall war gerade zu diesem Zeitpunkt ein Einsatzzug der Feuerwehr vor Ort, der schlussendlich den Beifahrer, einen 38 - jährigen an der Flucht hindern konnte. Der 27 - jährige Fahrer wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus verbracht, da er durch den Unfall leichte Verletzungen davontrug. Da er offensichtlich stark alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Dem 27 - Jährigen ist es nicht gestattet in Deutschland ein Fahrzeug zu führen, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde das Fahrzeug sichergestellt. Der Fahrer wurde nach der Untersuchung im Krankenhaus aufgrund seiner starken Alkoholisierung in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

