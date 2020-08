Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Handy am Steuer erwischt

Ludwigshafen (ots)

Gestern, 26.08.2020, hielten Polizeibeamte gegen 12 Uhr in der Brunckstraße einen 55-Jährigen an, der während der Autofahrt mit seinem Handy am Ohr telefonierte. Auch in der Carl-Bosch-Straße, gegen 13:25 Uhr, fiel ein 37-jähriger Autofahrer durch die Nutzung seines Handys während der Fahrt auf.

Wer sein Mobiltelefon während der Fahrt nutzt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Nur ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit kann im Straßenverkehr fatale Folgen haben. Der Verstoß gegen die Vorschrift, wird deswegen mit einer Geldbuße von mindestens 100 Euro sowie mit einem Punkt geahndet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Berens

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell