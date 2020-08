Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - Unfall in der Ulrich-von-Hutten-Straße

Ludwigshafen (ots)

Am 24.08.2020 gegen 12 Uhr kam es an der Kreuzung Ulrich-von-Hutten-Straße und Dürkheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein Kind, das auf dem Fahrrad fuhr, von einem Auto erfasst. Das Mädchen blieb dabei offensichtlich unverletzt. Sie fuhr unmittelbar nach dem Unfall in Richtung Buschweg. Das Mädchen sei zwischen 10-11 Jahre alt, hatte dunkelbraune lange Haare mit Pony.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs suchen wir das Mädchen sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer etwas gesehen hat oder das Mädchen kennt, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

