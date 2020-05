Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall an Kreuzung

Ludwigshafen (ots)

Am 11.05.2020, gegen 10:30 Uhr, fuhr ein 68-Jähriger mit seinem Auto auf dem Hermann-Löns-Weg in Richtung Leininger Straße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 63-Jährige mit ihrem Auto auf dem Ginsterweg in Richtung Raschigstraße. Als sich an der Kreuzung die Autos berührten, hielt der 68-Jährige am Fahrbahnrand an während die 63-Jährige, bei der der Unfall einen Schock auslöste, weiterfuhr und auf ein am Fahrbahnrand geparktes Auto einer 22-Jährigen stieß. Dadurch wurde dieses Auto auf das ebenfalls am Fahrbahnrand abgestellte Auto des 68-Jährigen geschoben. Die 63-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und ihr Auto wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden an den drei Autos beläuft sich auf etwa 9.500 Euro.

