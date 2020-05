Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer übersieht Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Heute Mittag, 07.05.2020, 13 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Mercedes die Frankenthaler Straße in Richtung Mannheimer Straße. Als er dort wenden wollte, übersah er die in gleicher Richtung links neben ihm fahrende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Bahn und Auto, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 EUR. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Die Insassen der Straßenbahn konnten ihre Fahrt in einem Ersatzbus fortsetzen. Die Unfallstelle musste für den Schienen- und Fahrzeugverkehr während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell