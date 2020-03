Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ampel umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen (ots)

Am 16.03.2020, zwischen 11.00 Uhr und 11:15 Uhr, fuhr vermutlich ein LKW auf der Brunckstraße von Oppau kommend in Richtung Hemshof die Ampel an der Straßenbahnhaltestelle "Schopenhauerstraße" um. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die etwas gesehen haben und Hinweise geben können, wer die Lichtzeichenanlage umgefahren hat, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

