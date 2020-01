Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Tieren - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum Samstag (25.01.2020), 18:00 Uhr, bis Sonntag (26.01.2020), 10:00 Uhr, wurden in der Athener Straße / Muldenweg mehrere lebende Pfauen, Gänse und Enten gestohlen. Auf Grund der bisherigen Ermittlungen ist von mehreren Tätern auszugehen. Wer hat Personen oder Fahrzeuge im Bereich Athener Straße beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per e-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

