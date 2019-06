Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Gartenstadt - Verbotenes PKW-Rennen auf der Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Durch einen Autofahrer wurde beobachtet wie zwei hochwertige, dunkelfarbene PKWs der Marke Audi und BMW am Samstagabend gegen ca. 21.13 Uhr ein nicht erlaubtes Rennen fuhren. Die Fahrzeuge waren hierbei auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Maudacher Straße unterwegs. An der Kreuzung Raschigstraße hielten die Fahrzeuge aufgrund der roten Ampel nebeneinander. Als die Ampel auf Grün wechselte zählte einer der Fahrer mit seiner Hand herunter und die beiden Fahrzeuge beschleunigten stark und fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit los. Während der Audi dann nach links auf den Schänzeldamm abbog, fuhr der BMW auf der Bruchwiesenstraße weiter. Zuvor überholten die beiden Fahrzeuge den Zeugen mit seinem PKW unerlaubterweise rechts. Der Audi solle ein Ludwigshafener Kennzeichen gehabt haben, der BMW hatte eine Mannheimer Zulassung. Ein Strafverfahren wegen dem Abhalten eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 bzw. per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

