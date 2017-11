POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Auto zerkratzt

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 15.11.2017 gegen 22.00 Uhr und dem 16.11.2017 gegen 07.45 Uhr zerkratzten unbekannte Täter alle vier Türen eines Autos, das in der Platenstraße geparkt war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Anke Buchholz

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell