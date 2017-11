POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Diebstahl aus Auto in der Abteistraße

Ludwigshafen (ots) - Am 16.11.2017 zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe der Beifahrerseite eines Autos ein, das in der Abteistraße geparkt war. Sie stahlen eine Handtasche, die im Beifahrer Fußraum lag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

