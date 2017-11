POL-PPRP: (Ludwigshafen) - 12-Jährige angefahren

Ludwigshafen (ots) - Am 16.11.2017 gegen 07.25 Uhr fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Auto auf der Rohrlachstraße in Richtung Hartmannstraße. Zeugen gaben an, dass er viel zu schnell fuhr, als plötzlich eine 12-Jährige am Fußgängerweg die Straße überquerte. Nachdem der 74-Jährige sie angefahren hatte, wurde sie auf die Windschutzscheibe, dann auf das Fahrzeugdach und dann unter ein geparktes Fahrzeug geschleudert. Die 12-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

