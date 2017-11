POL-PPRP: Bei Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Bei einem Auffahrunfall wurden gestern zwei Personen verletzt, an den Fahrzeugen entstand hoher Sachstand, rund 15.000 EUR. Am 13.11.2017, kurz nach 18.30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mutterstadter mit seinem VW Polo die K13 von Maudach kommend in Richtung Mutterstadt. An der Ampel K13 / Schweigener Straße musste er wegen Rotlicht anhalten. Der hinter ihm fahrende, 70-jährige Mutterstadt, fuhr ungebremst auf den stehenden Polo auf. Der Polo wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Kreuzungsbereich geschleudert. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Polo Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin klagten über starke Schmerzen und mussten beide vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

