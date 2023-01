Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall vermutlich aufgrund medizinischer Ursache

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Mittag, gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 93-jähriger PKW-Fahrer in der Iggelheimer Straße trotz Wartepflicht in eine aufgrund geparkter PKW vorhandenen Engstelle ein, ohne einem entgegenkommenden LKW Vorrang zu gewähren. Der 93-Jährige versuchte daraufhin dem LKW auszuweichen und streifte hierbei einen geparkten PKW. An dem PKW des Seniors, welcher abgeschleppt werden musste, sowie dem geparkten PKW entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Verletzte gab es keine. Da sich bei dem 93-Jährigen Anzeichen einer medizinischen Ursache für den Unfall ergaben, wurde dieser zwecks Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell