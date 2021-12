Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schifferstadt - Anrufe von falschen Polizeibeamten

Schifferstadt (ots)

Schifferstadt - Am Mittag des 23.12.2021 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt, insbesondere im Bereich des Wohngebiets der Portheide, im Zeitraum von ca. 1,5 Stunden, zu sechs, der Polizei bekannt gewordenen, betrügerischen Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die angeblichen Polizisten gaben an, dass in der Nähe eingebrochen worden sei, zudem fragten sie nach Bargeldbeständen und Wertgegenständen in den Wohnanwesen der Angerufenen. Da alle Betrugsversuche durchschaut wurden, kam es zu keinem finanziellen Schaden. Beachten sie in diesem Zusammenhang: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Durch die Polizei wird kein Bargeld zum Schutz vor Einbrechern bei Ihnen daheim abgeholt und in Verwahrung genommen. Das machen nur Betrüger! - Verständigen Sie bei verdächtigen Anrufen Angehörige oder die Polizei unter der 110 oder die für ihren Wohnort zuständige Polizei.

