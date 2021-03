Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss mit PKW unterwegs

Speyer (ots)

In eine allgemeine Verkehrskontrolle geriet in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 22-jähriger PKW Fahrer. Bei dem jungen Mann, der gegen Mitternacht in der Heinrich-Heine-Straße unterwegs war, konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht. Das Ergebnis verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

