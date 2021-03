Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Geschäft

Speyer (ots)

Ein unbekannter Täter warf in der Nacht vom 01.03.2021 auf 02.03.2021 einen Gullydeckel gegen die Scheibe eines Computerfachgeschäftes in der Wormser Landstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 EUR. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatnacht im Bereich der Wormser Landstraße aufgefallen sind. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

