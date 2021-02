Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal: Verkehrsunfall in Unterführung - Fahrer leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich in der Unterführung zwischen der Eisenbahnstraße und der Heßheimer Straße in 67227 Frankenthal ein Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann leicht verletzt wurde. Der 21-Jährige Fahrer eines Opel befuhr die Eisenbahnstraße in Richtung Unterführung, als er im dortigen Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug stieß zunächst gegen die rechte Wand der Unterführung, drehte sich sodann um die eigene Achse und kam auf der Gegenfahrbahn, an der gegenüberliegenden Wand der Unterführung zum Stehen. Zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug kam es in der stark befahrenen Unterführung glücklicherweise nicht. Möglicherweise war nicht angepasste Geschwindigkeit ursächlich für den Kontrollverlust in der Kurve. Der junge Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vorsorglich in die Stadtklinik Frankenthal verbracht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Während der Zeit der Unfallaufnahme musste die Unterführung voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell