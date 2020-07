Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Betrügerischer Telefonanruf

Limburgerhof (ots)

Am gestrigen Samstagmittag wurde eine 61-Jährige von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen. Der Anrufer sprach nur in englischer Sprache. Die Dame witterte jedoch den Betrugsversuch und beendete richtigerweise das Telefonat. Ein Ermittlungsverfahren bezüglich eines versuchten Betrugs wurde eingeleitet. Betrüger geben in solchen Telefongesprächen meistens vor, dass der Computer der Angerufenen mit einem Virus befallen ist und bieten diesbezüglich Hilfe an. Zur Problembehebung soll nach Anleitung eine Fernwartungssoftware installiert werden. Sobald diese installiert ist, haben die Täter unbegrenzt Zugriff auf die Daten des gehackten Computers.

