POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Flucht beim Ein-/Ausparken -

Im Zeitraum vom 05.05.20, 08:00 Uhr bis zum 06.05.20, 17:00 Uhr kam es in der Lucas-Cranach-Straße, Höhe Hausnummer 3, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrer touchierte beim Ein-/ oder Ausparken aus einer Parklücke in Queraufstellung den links daneben parkenden Pkw. Im Anschluss entfernte er sich, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen, von der Unfallörtlichkeit. An dem Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden an der Heckstoßstange in Höhe von ca. 2000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

