Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Wurf von Pflasterstein

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 02.05.2020, gegen 01:30 Uhr, wird in der Mühlstraße in Frankenthal die Scheibe einer Gaststätte durch einen Pflasterstein eingeworfen. Hierbei soll es sich laut Zeugen um zwei männliche Täter handeln, welche fußläufig in unbekannte Richtung geflüchtet sind. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Wer hat in der Nacht auf Samstag in der Mühlstraße verdächtige Personen gesehen?

