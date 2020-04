Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfallflucht in Ringstraße

Eine Anwohnerin der Ringstraße in Bobenheim-Roxheim meldete am 29.04.20 gegen 09:30 Uhr ein umgeknicktes Straßenschild und einen beschädigten Gartenzaun in der Ringstraße. Ein bisher noch unbekannter Fahrzeugführer dürfte beim Rangieren das Straßenschild soweit umgebogen haben, dass es auf den Gartenzaun fiel und den Zaun dadurch beschädigte. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 500 Euro belaufen. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

