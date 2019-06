Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von Kfz und Laptops (15-1306)

Speyer (ots)

07.06 - 13.06.2019, 16:00 - 07:45 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über eine Seiteneingangstür an einem Treppenaufgang Zutritt in die Kellerräumlichkeiten der Kfz-Lehrwerkstatt der Johann-Joachim-Becher-Schule. Hier nahmen sie 2 Laptops und insgesamt 4 Schlüssel an sich und entwendeten einen nicht zugelassenen VW Golf 2. Dieser wurde lediglich zu Schulungszwecken angeschafft und ist aufgrund einer fehlenden Bremsanlage an der Hinterachse nur eingeschränkt nutzbar. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell