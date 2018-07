POL-PDLU: Speyer - Vorfahrt missachtet (63-0307)

Speyer (ots) -

03.07.2018, 16.55 Uhr Nachdem die Signalanlage in der Bahnhofstraße an der Einmündung zur Unteren Langgasse auf "Grün" geschaltet hatte, fuhr eine BMW Fahrerin mit ihrem PKW an. Verkehrsbedingt musste sie nach einigen Metern abbremsen. Dies registrierte eine 35-jährige Skoda Fahrerin zu spät und schob einen vor ihr fahrenden VW auf den BMW auf. Durch den Anstoß an den VW löste in dem Skoda der Airbag aus, wodurch die Skoda Fahrerin leicht an der Hand verletzt wurde. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

