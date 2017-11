POL-PDLU: Speyer - Zeugen gesucht

Speyer (ots) -

12.11.2017, 04.40 Uhr Wie erst heute bekannt wurde, ereignete sich am 12.11.2017, gegen 04.30 Uhr eine Körperverletzung am Postplatz. Ein betrunkener 22- jähriger Mann wurde von einer vier- bis fünf köpfigen Gruppe angegriffen und zusammengeschlagen. Der Mann erlitt einen doppelten Kieferbruch. Ein Täter soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein, zwischen 170 und 175 cm groß, nach oben gegelte Haare im Irokesenschnitt und Tunnels in den Ohren getragen haben. Ein Paar war auf die Schlägerei aufmerksam geworden und hatte den Rettungsdienst verständigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

