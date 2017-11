POL-PDLU: Dudenhofen - Falscher Thomas (43-1511)

Dudenhofen (ots) -

16.11.2017, 13.10 Uhr "Hallo, hier ist Thomas" - so hat sich ein Anrufer bei einem 78-jährigen Rentner in Dudenhofen gemeldet. Der Rentner war zunächst verdutzt, da es zwar in seiner Verwandtschaft einen "Thomas" gibt, der aber eine gänzlich andere Stimme hat. Der unbekannte Anrufer gab an, erkältet zu sein und deshalb heute anders zu klingen. Als der Rentner nach dem Namen seiner Nichte und deren Kinder fragte, konnte der Anrufer diese Frage nicht beantworten. Der Unbekannte legte hieraufhin auf. Zu einer Geldforderung oder Ähnlichem kam es bis zu diesem Zeitpunkt nicht.

