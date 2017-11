POL-PDLU: Dudenhofen - Auto beim Losfahren übersehen (51-1511)

Dudenhofen (ots) -

16.11.2017, 14.15 Uhr 6500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall in der Carl-Zimmermann-Straße, als eine 47-jährige Renault Megan Fahrerin beim Anfahren vom Fahrbahnrand einen Nissan Micra übersehen hat, der in diesem Moment an dem zuvor geparkten PKW vorbei fuhr. Die beiden Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.

