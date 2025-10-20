PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 40-Jähriger

Ein Dokument

Bad Dürkheim (ots)

Seit Sonntag, 19.10.2025, wird eine 40-jährige Frau aus Bad Dürkheim vermisst. Sie wurde zuletzt am 19.10.2025, gegen 13.00 Uhr, an ihrer Wohnanschrift in Bad Dürkheim gesehen. Seitdem gilt ihr Aufenthaltsort als unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 40-jährige in einer hilflosen Lage befindet. Alle bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnten bislang nicht zum Auffinden der Person beitragen, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

Beschreibung der 40-Jährigen:

   - ca. 165m groß
   - dünne, bzw. schlanke Statur

Letztmalig bekannte getragene Bekleidung:

   - blauer langer Mantel
   - braune Stiefel
   - dunkelgrüne Stoffhose

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06321 8540 an die Polizeiinspektion Neustadt zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 15:40

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Fitness Studio

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 20.10.2025 gegen 02:30 Uhr wurde über einen Sicherheitsdienst ein Einbruch in ein Fitness Studio in der Bruchstraße in Bad Dürkheim gemeldet. Bislang unbekannte Täter schlugen mit einem bislang unbekannten Gegenstand eine Scheibe an der Eingangstür ein und durchwühlten die Räumlichkeiten im Anschluss. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 15:35

    POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen K 9

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Aufgrund Beschwerden durch Verkehrsteilnehmer wurden am Sonntag, 19.10.2025, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr sowie am Montag, 20.10.2025, in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 11:45 Uhr, die Einhaltung der vorgegebenen Geschwindigkeitsbeschränkung (50 km/h) auf der K9 zwischen L516 und B39 überwacht. Am Sonntag wurden 22 Verstöße festgestellt, der schnellste Fahrer wurde mit ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:44

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrt unter Alkoholeinwirkung - Zeugen gesucht --

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 19.10.2025 gegen 16:00 Uhr konnte in der Freinsheimer Straße in Kallstadt der Fahrer eines Mercedes einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor war er mehreren Verkehrsteilnehmern auf der B271 aufgefallen, da er deutliche Schlangenlinien fuhr und unsicher lenkte. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren