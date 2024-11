Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Haßloch/Deidesheim (ots)

Am Montag, 04.11.2024, führten Kräfte der Polizeiinspektion Haßloch in den Ortslagen Haßloch sowie Deidesheim Geschwindigkeitskontrollen aufgrund polizeilicher Analysen und gehäufter Bürgerbeschwerden durch. Zuerst wurde von 9:40 Uhr bis 10:40 Uhr in der Forstgasse in Haßloch gemessen und im Anschluss von 12:20 Uhr bis 13:50 Uhr in der Weinstraße in Deidesheim. Von insgesamt 109 gemessenen Fahrzeugen waren erfreulicherweise nur zehn Fahrzeuge in Tempo 30-Zonen zu schnell unterwegs, wobei das schnellste gemessene Fahrzeug mit 45 km/h gemessen wurde. Bei vier weiteren Fahrzeugen ergaben sich im Rahmen der Kontrollen technische Mängel. Weiterhin musste einem Fahrzeug wegen technischer Umbauten und damit einhergehendem Erlöschen der Betriebserlaubnis die Weiterfahrt untersagt werden.

