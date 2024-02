Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, 31.01.2024 in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 07:45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die B271 in Bockenheim an der Weinstraße und bog vermutlich in zu engem Bogen nach rechts auf die K37 in Richtung Obrigheim ab. Hierbei beschädigte der Fahrzeugführer ein Verkehrszeichen sowie eine Grundstücksmauer und entfernte sich um Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 900EUR. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 oder per E-Mail (pigruenstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell