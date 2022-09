Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneut ohne entsprechende Fahrerlaubnis

Bild-Infos

Download

Lambrecht/ Pfalz (ots)

...nutzte ein 58-Jähriger aus Lambrecht sein Kleinkraftrad am 19.09.2022 um 09:30 Uhr in der Bahnhofstraße in 67466 Lambrechts, als er durch eine Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Lambrechter bereits im Juli letzten Jahres wegen gleicher Sache in Erscheinung getreten ist. Auch damals war dieser nicht im Besitz eines Führerscheines. Daher wurde das Kleinkraftrad des Mannes mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt und dieser trat seinen weiteren Weg zu Fuß an. Nun muss sich dieser wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in einem Strafverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell